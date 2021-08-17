Randers Galatasray maçı ne zaman, hangi kaanlda? UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında St. Johnstone takımını 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Galatasaray, bu turda Danimarka temsilcisi Randers ile karşı karşyıa geliyor. Sarı-Kırmızılılar karşılaşma için hazırlıklara başlarken, heyecan dozu yüksek geçecek mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2021 UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçı ne zaman? İşte merak edilenler...

RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu Randers Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak. Randers Stadı'nda oynanacak karşılaşma Star TV kanalından şifresiz yayınlanacak.

Karşılaşmada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcıları Diego Barbero ve Angel Nevado olacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Jose Maria Sanchez yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.