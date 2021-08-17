Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2021 UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçı ne zaman?
Randers Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara çıkma mücadelesi verecek Galatasaray play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın ilk ayağında rakibine konuk olacak. Peki, Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2021 UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçı ne zaman? İşte Randers Galatasaray karşılaşmasının detayları...
Randers Galatasray maçı ne zaman, hangi kaanlda? UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında St. Johnstone takımını 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Galatasaray, bu turda Danimarka temsilcisi Randers ile karşı karşyıa geliyor. Sarı-Kırmızılılar karşılaşma için hazırlıklara başlarken, heyecan dozu yüksek geçecek mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2021 UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçı ne zaman? İşte merak edilenler...
RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu Randers Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak. Randers Stadı'nda oynanacak karşılaşma Star TV kanalından şifresiz yayınlanacak.
Karşılaşmada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcıları Diego Barbero ve Angel Nevado olacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Jose Maria Sanchez yapacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
MARCAO ANTRENMANDA YER ALMADI
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile 19 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Giresunspor maçında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç grup halinde sınırlı alanda değişmeli olarak dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadığı aktarıldı.
Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira'nın, antrenmanda yer almadığı duyuruldu.
Galatasaray, Randers maçı için yarın saat 10.30'da özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus kentine hareket edecek. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşma öncesin son antrenmanını TSİ 19.00'da Cepheus Park Randers stadında yapacak. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu, TSİ 18.30'da statta basın toplantısı düzenleyecek.
RAKİBİMİZİ TANIYALIM
1898 yılında Randers Freja ismiyle kurulan Danimarka'nın köklü ekibi, 2003 yılında altı kulübün birleşmesiyle Randers FC ismiyle tekrar kuruldu. Jutland bölgesinde yer alan Randers takımı maçlarını 10 bin 300 kapasiteli Cepheus Park Randers isimli stadyumda oynamakta. Takımın teknik direktörlüğünü ise eski bir Danimarkalı futbolcu olan Thomas Thomasberg yapıyor.
Danimarka Süper Ligi'nde (Superligaen) geride bıraktığımız 2020-2021 normal sezonunu 32 puanla 5. sırada bitiren takım, şampiyonluk grubuna yükselerek burada son sırada yer aldı. Danimarka Kupası'nda ise mağlubiyet almadan finale kadar gelen ekip, finalde Sonderjyske takımını 4-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Bu sayede Randers'e Avrupa yolu açıldı.
Yeni sezona dikkat çekici bir başlangıç yapan Randers, ilk dört lig maçında üç galibiyet ve bir beraberlikle zirveye yükseldi. Velje'yi 2-0, Aarhus'u 2-1, Sonderjyske'yi 1-0 yenen Randers, Odense ile 1-1 berabere kaldı. Sierra Leone uyruklu golcüleri Alhaji Kamara, üç maçta kaydettiği iki golle en skorer isimleri olarak göze çarptı.
Danimarkalı futbolcuların yoğunluklu olduğu kadrolarında yaş ortalaması epey düşük bir takım olan (25) Randers'in en yaşlı futbolcusu 32 yaşındaki Björn Kopplin. Kadrodaki en genç isimse 17 yaşındaki Filip Kristensen.
GALATASARAY SONUNDA GÜNEŞİ GÖRDÜ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup edip play-off turuna çıkarak derin bir nefes aldı. Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı maçlarla açan ve PSV Eindhoven karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki St. Johnstone karşılaşmasında da basit hataların kurbanı olmuş ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. Galatasaray, İskoçya'da tur atlayarak yeni bir sayfa açarken, Süper Lig'in başladığı haftada Giresunspor deplasmanı öncesi de moral buldu.
KEREM IŞILDIYOR
Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın İskoçya'da attığı 4 golün 3'üne doğrudan katkı yaptı. 1 gol, 2 asistle oynayan Kerem, karşılaşmanın yıldızı olup yerini sağlamlaştırdı.
FEGHOULI GERİ DÖNDÜ
Galatasaray yönetiminin satış listesine koyduğu Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği şansı iyi kullandı. Cezayirli futbolcu Galatasaray'ı rahatlatan golü atarak kredisini artırdı.
BASİT HATALARA ÇARE ARANIYOR
Galatasaray turu geçse de teknik heyet maçtan önemli derslerin çıkarılması fikrinde. Savunmadaki basit hatalar yine can sıkarken, Fatih Terim bir daha benzer hataların tekrarlanmamasını istedi.
ORTA SAHA MEMNUN ETTİ
Yeni transferlerden Berkan Kutlu ile Taylan Antalyalı'nın performansları da teknik heyeti sevindirdi. Ayrıca iki oyuncunun saha içerisindeki uyumu da gelecek adına umut verdi.
DIAGNE FORMAYI KAPTI
Galatasaray'da gönderilmesi en muhtemel adaylardan biri olarak görülen Mbaye Diagne, St. Johnstone maçında perdeyi açan isim olurken, şu an Mostafa Mohamed'den daha formda görülüyor. Tecrübeli golcü, Sarı-kırmızılılarda son süreçte bir numaralı santrfor haline geldi.
Öte yandan kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bir sonraki turda oynanacak Randers maçında forma giyebilecek.
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