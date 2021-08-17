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Galatasaray'da flaş ayrılık! Linnes'in yeni takımı belli oldu

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Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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Galatasaray’da flaş ayrılık! Linnes’in yeni takımı belli oldu

Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'dan ayrılan Norveçli oyuncu Martin Linnes, eski takımı Molde'ye transfer olarak ülkesine döndü.

2016-21 yılları arasında Galatasaray forması giyen Norveçli oyuncu Martin Linnes, ülkesine döndü.

29 yaşındaki sağ bek, eski takımı Molde'ye transfer oldu.

Ocak 2016'da Molde'den Galatasaray'a transfer olan Linnes, geride bıraktığımız sezonun sonunda biten sözleşmesi ile takımdan ayrılmıştı.

İsmi Göztepe ve Trabzonspor gibi Süper Lig ekipleriyle de anılan Linnes, Molde ile anlaşarak yaklaşık 5.5 yıl sonra ülkesi Norveç'e döndü.

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