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Mete Gazoz: ''Bu ekibin başarısı''

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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Mete Gazoz: ’’Bu ekibin başarısı’’

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel grubunda şampiyon olmasıyla alakalı hislerini ifade eden Mete Gazoz, “Bu bir ekibin başarısı, bu Türkiye Okçuluk Milli Takımı’nın başarısıdır. Onlar benden daha fazla emek verdiler. Benden daha fazla çalışmışlardır.” dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategoride altın madalya alan Mete Gazoz, bir okulda panele katıldı. Şampiyonluk sürecine ilişkin genç okçulara deneyimlerini aktaran gururumuz Mete, daha sonra açıklamalarda bulundu.

''ONLAR BENDEN DAHA FAZLA EMEK VERDİLER''

Olimpiyat şampiyonluğu için çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan milli sporcu, "Bu çok da tarifi olacak bir duygu değil. Dünyada belki de tarifi olmayan az şeylerden biri de bu. Bu başarı sadece benim yaptığım fedakarlıklardan, benim yaptıklarımdan gelen bir başarı değil. Bu bir ekibin başarısı, bu Türkiye Okçuluk Milli Takımı'nın başarısıdır. Onlar benden daha fazla emek verdiler. Benden daha fazla çalışmışlardır. Ben sadece bu başarıyı temsil ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da hedefinin şampiyonluk olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

''O ASLINDA SPORCUYA YAPTIĞIM BİR ŞEY DEĞİLDİ''

Çeyrek final müsabakasında yendiği ABD'li rakibi Brady Ellison atış yaparken arka planda gülümsemesine de açıklık getiren Mete, "O aslında sporcuya yaptığım bir şey değildi. Tribünde onun spor psikoloğu vardı, o bağırıyordu. Biraz fazla rakibi etkileyecek şekilde bağırıyordu. Benim de ona karşı yaptığım bir gülümsemeydi" şeklinde konuştu.

"AİLELER NE OLURSA OLSUN ARKASINDA OLSUNLAR''

Kendisinin olimpiyat şampiyonluğunu elde etmesiyle genç sporcuların daha fazla okçuluğa yönelmesine ilişkin de Mete Gazoz, "Aileler her zaman desteklesinler. Ne olursa olsun arkasında olsunlar ve çocuk bir şeyi istiyorsa, severek yapıyorsa her zaman desteklesinler" açıklamasını yaptı.

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