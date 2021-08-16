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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

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Giriş Tarihi: 16.08.2021
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Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Serdar Dursun’un köprücük kemiği kırıldı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna galibiyetle başlayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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