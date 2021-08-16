Daniel Schmidt boks dünyasını sallayacak | Daniel Schmidt kimdir?

1.90 boyda ve 76 kilo olan ünlü boksör Daniel Schmidt büyük galibiyetler elde etti.

"Lion Sport Promotion" takım için maçlara çıkan Daniel 19 Kickbox maçı gerçekleştirdi ve yalnızca bir maçta kaybetti.

Büyük başarılar elde eden ünlü boksör yalnızca boks alanında değil ticaret ve emlakçılık sektörü ile de uğraşıyor.

25 yaşındaki genç boksör Instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor ve ününü dünyaya yaymaya devam ediyor.



Sosyal medya hesabında katılmış olduğu tüm maçlar ve turnuvalar ile ilgili detaylı bilginin bulunduğu ünlü boksör Almanya'da büyük üne sahip olurken Türkiye'de de tanınan boksörlerden biri olmayı başardı.

Fiziksel özellikleri başarılarıyla kazanan ünlü boksör kısa süre içerisinde tüm dünyaya kendini tanıtmayı sağlayacak.



DÜNYACA ÜNLÜ BİR BOKSÖR OLMAK İÇİN KOLLARI SIVADI



Daniel Schmidt, boks dünyasını sallayacak hamleler yapmaya başladı.

Boy ve kilosu oranında pek çok galibiyeti elde eden ünlü boksör Almanya Münih'te çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya'nın pek çok noktasında ki boks maçlarına katılıyor.

DANIEL SCHMIDT'İN KARNESİ

"Lion Sport Promotion" takımı için maçlara çıkan Daniel, çıkmış olduğu maçta galibiyeti elde etti.

Kick boks yapan ünlü boksör Schmidt,19 maç yaptı ve yalnızca bir tanesini kaybetti.

Özel hayatında gelir kaynağı olarak emlak işleri ile de ilgileniyor.

Ancak boksa olan ilgisi onun dünyaca ünlü bir şampiyon olmasını sağlayacak gibi görünüyor.