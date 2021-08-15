Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Cedric Bakambu mu Hwang mı?
Fenerbahçe golcü transferinde sona çok yaklaştı. Golcü transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe, BJ Guoan forması giyen Bakambu ve Leipzig’de oynayan Hwang’tan birini transfer etmeyi planlıyor. İki isim de teklife sıcak bakıyor. İşte olası transferlere ilişkin detaylar...
Fenerbahçe golcü transferi için artık son viraja girdi.
Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta golcü transferini sonlandırmak istiyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde iki aday bulunuyor.
12 MAÇTA 5 GOL VE 1 ASİST
Daha önce de Türkiye'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bakambu bu sezon 12 maçta forma giydi ve 5 gol, 1 asist üretti.
BAKAMBU'DAN KİM'E TEBRİK
Bakambu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kanarya'nın yeni transferi Kim Min-jae'yi tebrik etti.
Kanarya'nın diğer forvet adayı ise Leipzig'in golcüsü Hwang.
2025 YILINDA SONA ERİYOR
Güney Koreli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Fenerbahçe 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler olumlu ilerliyor.
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