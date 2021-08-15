Beşiktaş iki yıldıza imza attırıyor! Stefano Denswil ve Fernando Martins yolda
Beşiktaş transferde gaza bastı. Golcü transferinde Chelsea'nin yıldız ismi Batshuayi büyük oranda anlaşan ve İngiliz kulübü ile küçük pürüzleri halletmeye çalışan Beşiktaş ön libero ve stoper için de temaslarını devam ettiriyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar ön libero için Fernando Martins, stoper için de Stefano Denswil için yoğun bir çaba sarfediyor. İşte bütün detaylar...
Beşiktaş yaz transfer döneminde sabırlı ve ısrarlı tavrının sonuçlarını bir bir alıyor.
Siyah-Beyazlı kurmaylar ön libero için Fernando Martins, stoper için de Stefano Denswil için yoğun bir çaba sarfediyor.
FERNANDO DÜNDEN RAZI
Çin kulübü Beijing Guoan ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı ön libero Fernando Martins için Mircea Lucescu'dan onay alınmıştı.
Luce'nin kefil olmasının ardından temaslarını sıklaştıran Beşiktaş, Brezilyalı ön bilero için Çin kulübü ile pazarlık aşamasında. Temasların gün boyu devam ettiği öğerenildi.
STOPERDE SON DURAK İTALYA
Stoper mevkisi için ise son durak İtalya Ligi Serie A oldu.
Bologna ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol ayaklı Hollandalı stoper Stefano Denswil için İtalyan kulübü ile görüşmeler devam ediyor. 28 yaşında ve 1.88 boyundaki Denswil'in piyasa değeri 3.5 milyon Euro olsa da Beşiktaş 2 milyon Euro civarında bir bedelle stoper transferini tamamlamayı hedefliyor.
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