Beşiktaş iki yıldıza imza attırıyor! Stefano Denswil ve Fernando Martins yolda

Bologna ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol ayaklı Hollandalı stoper Stefano Denswil için İtalyan kulübü ile görüşmeler devam ediyor. 28 yaşında ve 1.88 boyundaki Denswil'in piyasa değeri 3.5 milyon Euro olsa da Beşiktaş 2 milyon Euro civarında bir bedelle stoper transferini tamamlamayı hedefliyor.

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