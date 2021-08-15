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Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu

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Giriş Tarihi: 15.08.2021
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Diego Costa’nın yeni takımı belli oldu

Son dakika transfer haberi...Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağladı.Beşiktaş'ın da uzun süre peşinde olduğu yıldız golcü tercihini Brezilya'dan yana kullandı.

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Brezilya asıllı İspanyol santrforla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülen 32 yaşındaki Costa, son olarak forma giydiği Atletico Madrid'den geçen yılın sonunda ayrılmıştı.

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