Aaron Boupendza transferi sona erdi: Resmen açıklandı
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ligin ilk maçının ardından geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza'nın yurtdışında bir takıma transfer olduğunu açıkladı. Yıldız oyuncunun Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi ile anlaştığı iddia ediliyor.
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe'nin gündeminde de olduğu konuşulan geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza'nın transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.
KATAR'A TRANSFER OLUYOR
Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Futbolcuları Aaron Salem Boupendza ile ilgili son olarak, "Görüştüğümüz kulüpler var. Olur olmaz bilmiyorum ama bizim futbolcularımız çok değerli. O değerin karşılığını veren takımla anlaşmak isteriz. İki ciddi kulüp var şu anda biri Avrupa'dan biri Orta Doğu'dan ikisiyle görüşmeler devam ediyor." demişti.
İtalya'dan Atalanta ile İngiltere'den West Ham'ın da menajerleriyle görüştüğü Boupendza'nın Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi ile anlaştığı belirtildi.
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