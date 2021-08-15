Aaron Boupendza transferi sona erdi: Resmen açıklandı

KATAR'A TRANSFER OLUYOR

Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Futbolcuları Aaron Salem Boupendza ile ilgili son olarak, "Görüştüğümüz kulüpler var. Olur olmaz bilmiyorum ama bizim futbolcularımız çok değerli. O değerin karşılığını veren takımla anlaşmak isteriz. İki ciddi kulüp var şu anda biri Avrupa'dan biri Orta Doğu'dan ikisiyle görüşmeler devam ediyor." demişti.

İtalya'dan Atalanta ile İngiltere'den West Ham'ın da menajerleriyle görüştüğü Boupendza'nın Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi ile anlaştığı belirtildi.