Altay Süper Lig'e galibiyetle başladı: Altay 3-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in ilk hafta maçında Altay ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 8. ve 45+1. dakikalarda Bamba, 87. dakikada ise Thaciano kaydetti. Ayrıca Fildişi Sahilli santrforun 10. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Altay sezona 3 puanla başladı. Kayserispor ise haftayı puansız kapattı.