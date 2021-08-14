Altay Süper Lig'e galibiyetle başladı: Altay 3-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU)
Yıllar sonra Süper Lig'e yükselen Altay ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Ligin yeni ekibi Altay rakibini 3-0 gibi rahat bir skorla geçerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Kayserispor ise ilk haftayı puansız kapattı.
Süper Lig'in ilk hafta maçında Altay ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Altay'a galibiyeti getiren golleri 8. ve 45+1. dakikalarda Bamba, 87. dakikada ise Thaciano kaydetti. Ayrıca Fildişi Sahilli santrforun 10. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Altay sezona 3 puanla başladı. Kayserispor ise haftayı puansız kapattı.