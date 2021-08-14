Hatayspor ve Kasımpaşa puanları bölüştü

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Riberio'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu kaleci Harun kurtardı.

58. dakikada Kamil Ahmet'in pasında topla buluşan Kamara'nın, rakibini çalımlayarak ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

72. dakikada Dylan Louis ile verkaç yapan Lobjanidze, aldığı topuk pasında kaleci ile karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1