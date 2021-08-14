Hatayspor ve Kasımpaşa puanları bölüştü
Hatayspor, yeni sezonun ilk maçında yeni stadında Kasımpaşa'yı ağırladı. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Louis'ten önce savunma uzaklaştırdı.
18. dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa'nın ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1
20. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topu önünde bulan Louis'in şutu az farkla auta çıktı.
45. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Erdoğan'ın şutunda top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Riberio'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu kaleci Harun kurtardı.
58. dakikada Kamil Ahmet'in pasında topla buluşan Kamara'nın, rakibini çalımlayarak ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
72. dakikada Dylan Louis ile verkaç yapan Lobjanidze, aldığı topuk pasında kaleci ile karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
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