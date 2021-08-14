Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Yıldız oyuncu kadroya alınmadı

CİMBOM GÖZÜNÜ KARARTTI

Yeni ve genç bir takım kurmak için 8 futbolcunun 5'ine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, gözünü iyice kararttı. 22 yaşındaki futbolcuya ciddi bir yatırım yapmak için kolları sıvayan Cimbom, Portekiz basınının haberine göre; 100 milyon liralık teklif yaptı.