16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Yıldız oyuncu kadroya alınmadı

Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Yıldız oyuncu kadroya alınmadı

SPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2021 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021
ABONE OL
Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Yıldız oyuncu kadroya alınmadı

Galatasaray'ın ısrarla transfer etmek istediği Gedson Fernandes konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu Benfica formasıyla son 3 maçta sadece 7 dakika forma giyerken, son oynanan Arouca maçının kadrosuna alınmadı. Aslan Gedson için Benfica'ya 10 milyon euro teklif etmişti.

Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız oyuncu, Benfica'nın 2. hafta Arouca ile sahasında bugün (14 Ağustos Cumartesi) oynadığı mücadelenin kadrosuna alınmadı. 22 yaşındaki oyuncu, Benfica'nın ilk hafta Moreirense ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta 83. dakikada oyuna dahil olmuştu.

CİMBOM GÖZÜNÜ KARARTTI

Yeni ve genç bir takım kurmak için 8 futbolcunun 5'ine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, gözünü iyice kararttı. 22 yaşındaki futbolcuya ciddi bir yatırım yapmak için kolları sıvayan Cimbom, Portekiz basınının haberine göre; 100 milyon liralık teklif yaptı.

10 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Ülkenin önde gelen gazetesi Record'a göre; Galatasaray, Benfica'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeme teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar bu dev miktarı ise 5 eşit taksitte vermek istiyor. Bu sezon kadroya katılan Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz'da uygulanan taktik tekrarlanacak.

CİMBOM'DAN DAHA CİDDİ TALİP YOK

Sarı-kırmızılı formayı geçtiğimiz sezon 6 ay terleten Gedson, yeniden İstanbul'a dönmek için can atıyor. Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'in bizzat ilgilendiği transferde, Benfica Başkanı Rui Costa ikna edilmeye çalışılıyor. Portekiz ekibinin Gedson'dan daha büyük beklentileri olduğu ancak Galatasaray'dan daha ciddi bir talibinin çıkmadığı da ifade edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ: 30 MİLYON EURO

Cicaldau ve Nelsson'un kontratlarına 25 milyon euro'ya serbest kalır maddesi koyan Cimbom, Gedson içinse fiyatı 30 milyon euro olarak belirleyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, kurduğu genç iskeletli kadroyla hem başarı kovalamayı hem de bu oyuncuları parlatıp, yüksek meblağlara satarak kar etmeyi amaçlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA