Son dakika: Taha Akgül 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Moğol sporcu Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 yenerek bronz madalya kazandı.
Milli güreşçimiz, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti.
Yaptığı atakla skoru 3-0'a getiren Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Akgül, rakibini 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.