Son dakika: Taha Akgül 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Moğol sporcu Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Milli güreşçimiz, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti.

Yaptığı atakla skoru 3-0'a getiren Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Akgül, rakibini 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.