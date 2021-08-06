Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! M'Bala Nzola sesleri yükseliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün... Sarı lacıvertli takım golcü transferi konusunda ince eleyip sık dokuyor. Takımı sırtlayacak bir golcünün eksikliğini yıllardır hisseden Fenerbahçe, gözünü Spezia'nın forveti M'Bala Nzola'ya dikti.
Fenerbahçe 'de farklı bölgelere en az 3 takviye yapılacak. Ancak taraftarın en çok merak ettiği transfer , yeni gelecek golcünün kim olacağı. Ali Koç, adı en çok ön plana çıkan isim olan Vedat Muriç için net bir şekilde 'gündemimizde yok' dedi.
Sarı-Lacivertliler, Flamengo'nun 20 yaşındaki golcüsü Rodrigo Muniz için ise bir süredir görüşmeleri yürütüyor. Middlesbrough'nun da bu oyuncuyu istemesi nedeniyle Flamengo ile bir türlü anlaşma sağlanamadı.
Napoli'li Andrea Petagna bir diğer adaydı . Forvet transferi konusunda İtalya'd an yeni bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin, Spezia'da geçen sezonki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken M'Bala Nzola için Sarı-Lacivertliler'in bir süredir girişimde bulunduğu kaydedildi.
25 MAÇ, 11 GOL
Kanarya'nın 24 yaşındaki forvet için 4.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibinden yanıt beklediği kaydedildi. Haberde, Spezia'nın bu bedeli kabul etmesinin zor olduğu, Fenerbahçe'nin golcü oyuncu için rakamı daha da yükseltmesi gerektiği yorumu yapıldı.
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