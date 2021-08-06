Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi! M’Bala Nzola sesleri yükseliyor

Fenerbahçe 'de farklı bölgelere en az 3 takviye yapılacak. Ancak taraftarın en çok merak ettiği transfer , yeni gelecek golcünün kim olacağı. Ali Koç, adı en çok ön plana çıkan isim olan Vedat Muriç için net bir şekilde 'gündemimizde yok' dedi.