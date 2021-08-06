07 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! M'Bala Nzola sesleri yükseliyor

Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! M'Bala Nzola sesleri yükseliyor

SPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2021
ABONE OL
Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi! M’Bala Nzola sesleri yükseliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün... Sarı lacıvertli takım golcü transferi konusunda ince eleyip sık dokuyor. Takımı sırtlayacak bir golcünün eksikliğini yıllardır hisseden Fenerbahçe, gözünü Spezia'nın forveti M'Bala Nzola'ya dikti.

Fenerbahçe 'de farklı bölgelere en az 3 takviye yapılacak. Ancak taraftarın en çok merak ettiği transfer , yeni gelecek golcünün kim olacağı. Ali Koç, adı en çok ön plana çıkan isim olan Vedat Muriç için net bir şekilde 'gündemimizde yok' dedi.

Sarı-Lacivertliler, Flamengo'nun 20 yaşındaki golcüsü Rodrigo Muniz için ise bir süredir görüşmeleri yürütüyor. Middlesbrough'nun da bu oyuncuyu istemesi nedeniyle Flamengo ile bir türlü anlaşma sağlanamadı.

Napoli'li Andrea Petagna bir diğer adaydı . Forvet transferi konusunda İtalya'd an yeni bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin, Spezia'da geçen sezonki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken M'Bala Nzola için Sarı-Lacivertliler'in bir süredir girişimde bulunduğu kaydedildi.

25 MAÇ, 11 GOL
Kanarya'nın 24 yaşındaki forvet için 4.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibinden yanıt beklediği kaydedildi. Haberde, Spezia'nın bu bedeli kabul etmesinin zor olduğu, Fenerbahçe'nin golcü oyuncu için rakamı daha da yükseltmesi gerektiği yorumu yapıldı.

Bir ara Trabzonspor 'un da gündemine gelen Angolalı yıldız, geçen sezon bedelsiz imza attığı Spezia'da 25 lig maçına çıkıp 11 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA