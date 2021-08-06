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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Tokyo'da Türkiye rüzgarı! Madalyalar peş peşe geldi

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Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Tokyo’da Türkiye rüzgarı! Madalyalar peş peşe geldi

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyalarına devam ediyor. Karate erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı. Sofuoğlu'nun bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu. Kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden milli karateci Merve Çoban, Sırp rakibine yenilerek bronz madalya elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı

Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı.

Ali, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

Ali'nin bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

KARATEDE KADINLAR KUMİTE 61 KİLODA MERVE ÇOBAN'DAN BRONZ MADALYA
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban, bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli karateci Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'e 2-0 yenilip olimpiyatı 3'üncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

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