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Son dakika: Merve Çoban karatede kadınlar kumite 61 kiloda yarı finale çıktı

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Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Son dakika: Merve Çoban karatede kadınlar kumite 61 kiloda yarı finale çıktı

Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi. Karate kadınlar kumite 61 kg'da ülkemizi temsil eden Merve Çoban, A grubundaki ilk maçında Japonya'dan Mayumi Someya'yı 4-0 mağlup etti.

Merve Çoban, A grubundaki ikinci maçında Venezuela'dan Claudymar Garces Sequera'yı 6-2 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve grubunda 4 puan topladı. Merve Çoban, A grubundaki üçüncü maçında Fransa'dan Leila Heurtault'ya 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Çoban yenilmesine rağmen 2. sıradaki yerini son maça taşıdı. Çoban, A grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti'nden Xiaoyan Yin'e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Sporcumuz,14.05'te yarı final müsabakasına çıkacak.

TAHA BRONZ İÇİN ÇIKACAK

Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.

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