Son dakika: Merve Çoban karatede kadınlar kumite 61 kiloda yarı finale çıktı

Merve Çoban, A grubundaki ikinci maçında Venezuela'dan Claudymar Garces Sequera'yı 6-2 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve grubunda 4 puan topladı. Merve Çoban, A grubundaki üçüncü maçında Fransa'dan Leila Heurtault'ya 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.