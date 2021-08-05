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Dinamo Batumi: 1 - Sivasspor: 2 MAÇ SONUCU

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Dinamo Batumi: 1 - Sivasspor: 2 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, Dinamo Batumi'ye konuk oldu. Yiğido rakibini 2-1 mağlup ederek büyük avantaj sahibi oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaştı. Yiğidolar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

51. dakikada Sivasspor hızlı atağında Yatabare'nin derinlemesine pasına Kayode, ceza sahası içinde vurdu. Savunma son anda yatarak topun kaleye gitmesine engel oldu.

54. dakikada Dinamo Batumi'nin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta Vladimer Mamuchashvili yerden sert bir şutla topu ağlara yolladı. 1-0

75. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin nefis ortasına ön bölgede Leke James yükseldi ve direğin dibinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

90+5. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Fayçal Fajr'ın ortasına arkada direkte Kayode kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu yine Kayode tamamladı. 1-2

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