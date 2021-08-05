Dinamo Batumi: 1 - Sivasspor: 2 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaştı. Yiğidolar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

51. dakikada Sivasspor hızlı atağında Yatabare'nin derinlemesine pasına Kayode, ceza sahası içinde vurdu. Savunma son anda yatarak topun kaleye gitmesine engel oldu.