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Leipzig'ten Alexander Sörloth kararı! Trabzonspor'a flaş cevap

SPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Leipzig’ten Alexander Sörloth kararı! Trabzonspor’a flaş cevap

Leipzig, Trabzonspor forması ile Süper Lig'i kasıp kavuran Norveçli golcüsü Alexander Sörloth için kararını verdi. Alman kulüp bordo mavililere "Önceliğimiz oyuncuyu kiralamak değil satmak" şeklinde cevap verdi.

Trabzonspor'un Leipzig'den uzun süredir ilgilendiği Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'da karar çıktı. Bordo-mavililerin transfer etmek istediği yıldız golcünün transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, 25 yaşındaki golcüsünü kiralama değil satma kararı aldı.

Trabzonspor'un bir süredir yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Sörloth için kulübü Leipzig'den beklenen yanıt geldi.

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre Alman ekibi Trabzonsporlu yetkililere, "Önceliğimiz oyuncuyu kiralamak değil satmak" yanıtını verdi.

Alexander Sörloth, 2 sezon önce Trabzonspor'da harika bir sezon geçirirken Süper Lig'de 34 maçta 24 gol attı ve 9 asist kaydetti 25 yaşındaki golcü sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Sörloth, geçen sezon Crystal Palace'tan Leipzig'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olurken sözleşme maddesine göre Trabzonspor, 10 milyon euro kasasına koydu.

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