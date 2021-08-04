Leipzig’ten Alexander Sörloth kararı! Trabzonspor’a flaş cevap

Trabzonspor'un Leipzig'den uzun süredir ilgilendiği Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'da karar çıktı. Bordo-mavililerin transfer etmek istediği yıldız golcünün transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, 25 yaşındaki golcüsünü kiralama değil satma kararı aldı.