Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Sarı-Kırmızılılar bu turda İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak. Avrupa yoluna, UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı karşılaşma heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray St. Johnstone maçı 5 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş maçının ise hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.
GALATASARAY'IN RAKİBİ ST. JOHNSTONE SÜRPRİZLERLE DOLU
1884 yılında kurulan St. Johnstone, geçen sezon İskoç futbolunu başarısıyla şoka uğrattı. Kasım ayında İskoçya Ligi'nde sonuncu sıradaydı ama sezonu hem 5. sırada bitirdi hem de İskoçya Lig Kupası ve İskoçya Kupası'nı müzesine götürdü.
Onların iki kupayı birden kazanarak sezonu tamamlamasına 1'e 10 bin veriliyordu. Bu bahis oranı, Leicester City'nin İngiltere Premier Ligi kupasını kaldırdığı 2016 yılındaki kazanma oranının iki katıydı.
KULÜP SON 16 YILDA HİÇBİR HOCASINI KOVMADI
Kulüp şu ana kadar tarihinde 25 hocayla çalıştı ve son 16 yılda hiç hocasını kovmadı; ya görev süreleri bitti ya da kendileri gittiler, modern futbolda böyle şeyler görmek gerçekten şaşırtıcı!
CELTİC 40 KATINDAN FAZLA
Takımın eski oyuncularından teknik direktör Callum Davidson, ilk sezonunda duble yaparken, 3-5-2 ya da 5-2-3 sistemini denedi.
Sezonun ikinci yarısında da sadece Celtic, Rangers ve Aberdeen'a kaybettiler. İskoçya Kupası çeyrek finalinde Rangers'ı penaltılarla elediler.
HAFTALIK MAAŞ 1400 POUND
Ayrıca kadrosundaki oyunculara toplamda 1.3 milyon Pound (Celtic'in bütçesi bunun 40 katından fazla) ödüyorlar. En yüksek parayı alan bir isim yok, ortalama futbolcular haftalık 1400 Pound civarı maaş alıyor. Muhtemelen liginde Livingston'dan sonra en düşük maaş bütçesine sahip ikinci takım.
31 YIL SONRA BİR İLK OLDU
Düşük bütçeyle Celtic ve Rangers'tan sonra, 31 yıl sonra (1990 Aberdeen) çifte kupa kazanan ilk kulüp unvanını elde etti.
EN İYİ OYUNCULARI ALİ MCCANN
Avrupa'da yakın zamanda en iyi derecesini 2013'te Rosenborg'u elemeyi başararak yaşadı. En iyi oyuncuları Kuzey İrlandalı 21 yaşındaki orta saha Ali McCann ve İngiliz kulüpleri onunla ilgileniyor.
McCann, ilk 11'de oynayan 6 alt yapı oyuncusundan biri. Yeni Finli forvetleri Eetu Vertainen'in vize işi çözülemedi. Sıkıntı aşılırsa kadroda olabilir.
EN FAZLA 2 FARK YEMELİLER
Fanatik'in haberine göre; St. Johnstone'un en güçlü yönü, takımın iyi organize olması ve taktik sisteme bağlı olarak çok mücadele etmesi. Büyük bir enerjiyle oynuyorlar ve rakibe baskı yapmayı seviyorlar.
Geçen sezonki kadrodan Guy Melamed, Craig Conway, Scott Tanser ve Glenn Middleton'u kaybettiler. Eetu'nun yanı sıra M. United'dan Reece Devine, Milwall'dan da James Brown ve Hayden Muller'ı aldılar.
Galatasaray elbette turun favorisi ve St. Johnstone'un tur ümitlerini canlı tutabilmesi için en fazla 2 farkla yenilmesi gerek.
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