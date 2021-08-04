Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak. Avrupa yoluna, UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı karşılaşma heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray St. Johnstone maçı 5 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş maçının ise hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.