Son dakika | Juventus Merih Demiral'i 1 yıllığına Atalanta'ya kiraladı
Son dakika haberi... Juventus Milli stoper Merih Demiral'i 1 yıllığına Atalanta'ya kiraladı. Kulüp kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödeyecek. Ayrıca Milli futbolcunun sözleşmesinde 28 milyon euroluk opsiyonda bulunacak.
Şampiyonlar ligi ve ligde sürekli oynamak adına böyle bir karar alan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
28 MİLYON EURO OPSİYON VAR
Atalanta Merih Demiral için Juventus'a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödeyecek. Ayrıca Milli futbolcunun sözleşmesinde 28 milyon Euro'luk opsiyonda bulunacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Musa Avsever kimdir? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir, kaç yaşında, nereli?
- YAŞ 2021 atama terfi kararları listesi açıklandı mı? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları kimler terfi etti?
- YAŞ kararları 2021: TSK komuta kademesi değişti mi? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları değişti mi?
- Açık lise 5. dönem kayıtları ne zaman? 2021 AÖL ek sınav kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- YAŞ toplantısı nedir? Yüksek Askeri Şura toplantısında hangi kararlar alınıyor? İşte merak edilenler
- Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? e-Devlet 2021 ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM takvimi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2021 YKS tercih kılavuzu ile kontenjan ve taban puan sorgulama!
- 4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...
- Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2021 Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında?
- mebbis.meb.gov.tr: İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama! MEB 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi!
- İl dışı tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?