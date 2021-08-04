04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Juventus Merih Demiral'i 1 yıllığına Atalanta'ya kiraladı

Son dakika | Juventus Merih Demiral'i 1 yıllığına Atalanta'ya kiraladı

SPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
ABONE OL
Son dakika | Juventus Merih Demiral’i 1 yıllığına Atalanta’ya kiraladı

Son dakika haberi... Juventus Milli stoper Merih Demiral'i 1 yıllığına Atalanta'ya kiraladı. Kulüp kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödeyecek. Ayrıca Milli futbolcunun sözleşmesinde 28 milyon euroluk opsiyonda bulunacak.

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral İtalya Serie A Takımlarından Atalanta'ya 1 yıllığına kiralandı.

Şampiyonlar ligi ve ligde sürekli oynamak adına böyle bir karar alan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

28 MİLYON EURO OPSİYON VAR
Atalanta Merih Demiral için Juventus'a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödeyecek. Ayrıca Milli futbolcunun sözleşmesinde 28 milyon Euro'luk opsiyonda bulunacak.

18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral, geçen sezon 24 maçta forma giyerek bir de asist yapmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA