Son dakika | Juventus Merih Demiral’i 1 yıllığına Atalanta’ya kiraladı

28 MİLYON EURO OPSİYON VAR

Atalanta Merih Demiral için Juventus'a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödeyecek. Ayrıca Milli futbolcunun sözleşmesinde 28 milyon Euro'luk opsiyonda bulunacak.