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Galatasaray'dan Beşiktaş'a Rosier tepkisi: Size emanet ediyoruz

SPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a Rosier tepkisi: Size emanet ediyoruz

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Beşiktaş'ın futbolcusu Valentin Rosier'in yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanver açıklamasında " Bu genç sporcunun ahlaki olgunlaşmasını değerli rakibimiz Beşiktaş'a emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Beşiktaş'ın oyuncusu Valentin Rosier'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yönelik açıklamalarda bulundu.

Sanver, "Bir sporcunun sosyal medyada sayın Fatih Terim'i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aydınlanmanın önderi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiştir. Türk aydınlanmasının önde gelen kurumlarından biri olarak bunu benimsiyor ve sporcularımızı bedenen geliştirmemizin yanı sıra, ahlaken de geliştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu genç sporcunun ahlaki olgunlaşmasını değerli rakibimiz Beşiktaş'a emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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