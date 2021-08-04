Filenin Sultanları Güney Kore'ye mağlup oldu!

Maça çok iyi başlayan "Filenin Sultanları", iyi servis attığı karşılaşmanın başında 7-3'lük üstünlük kurdu. Meryem Boz ve Zehra Güneş'le iyi hücum eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, savunmada da iyi manşet aldı. Etkili hücumlara blok sayıları da eklenince Türkiye, ilk seti rahat bir oyunla 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

Milli takımın kötü manşet aldığı ikinci sette Güney Kore, iyi servis atarak 17-7'lik üstünlük kurdu. İkinci seti Güney Kore, 25-17 kazandı ve setlere 1-1'lik dengeyi getirdi.