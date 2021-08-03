Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman? Türkiye Güney Kore saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kalan Filenin Sultanları, Güney Kore engelini de aşıp yoluna doludizgin devam etmek istiyor. İşte, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ariake Arena'da oynanacak Türkiye - Güney Kore voleybol maçı bu sabaha karşı TSİ 03.00'de başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın detayları ahaber.com.tr'de olacak.