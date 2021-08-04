Son dakika: Busenaz Sürmeneli 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıktı
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finalde mücadele eden milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli rakibini yenerek finale yükseldi. Tokyo'daki bir diğer kadın boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu da finale yükseldi.
Milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli 69 kiloda Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finalde mücadele eden milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli rakibini yenerek finale yükseldi.
Kokugikan Arena'da Busenaz Sürmeneli, Hindistan'dan Lovlina Borgohain karşılaştı. Rakibine attığı yumruklarla saydıran Busenaz Sürmeneli rakibini 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Busenaz Sürmeneli 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ ile 08:30'da final maçına çıkacak.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU DA FİNALDE
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Tayvanlı rakibini yenerek finale yükseldi.
ÇAKIROĞLU'NUN FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu.
Kokugikan Arena'da Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Krasteva'nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor.
Buse Naz'ın Krasteva ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te oynanacak.
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