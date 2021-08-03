Marcao ve Luyindama'ya rakip çıktı! Galatasaray Erik Sviatchenko’nun peşinde
Galatasaray transferde harekete geçti. Defans hattını güçlendirmek isteyen Cimbom, Marcao ve Luyindama'nın yanına Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko’yu transfer etmek için çalışmalara başladı. İşte detaylar...
Galatasaray transferde yönünü Danimarka'ya çevirdi.
Marcao ve Luyindama ile rekabete girecek yabancı bir stoper arayan Galatasaray için Danimarka'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
Stoper hattını yabancı bir oyuncu ile takviye etmeyi planlayan Galatasaray'ın Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.
DANİMARKA BASINI YAZDI
Danimarka basını kaynaklı haberlerde Sarı-Kırmızılılar'ın 29 yaşındaki stoper için devrede olduğu aktarıldı.
29 yaşında ve 1.85 boyunda olan Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro ve oyuncunun kulübü Midtjylland ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Adı Galatasaray ile anılan Sviatchenko kariyerinde Glasgow'da da forma giydi. Midtjylland'ın kaptanlığını yapan 29 yaşındaki stopper 5 kez de Danimarka Milli takımı'nda görev yaptı.
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