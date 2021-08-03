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Trabzonspor'dan KAP'a Ekuban açıklaması

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Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Trabzonspor'dan KAP'a Ekuban açıklaması

Trabzonspor, Ganalı oyuncusu Caleb Ansah Ekuban hakkında KAP'a açıklama yaptı. Bordo mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, "İtalya'nın Genoa Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Trabzonspor Kulübü, Ganalı oyuncususu Caleb Ansah Ekuban'a İtalya temsicisi Genoa'nın talip olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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