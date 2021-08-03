2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Brezilya finale çıktı

Tokyo 2020 erkekler futbolda Meksika ile Brezilya yarı finalde kozlarını paylaştı.

Final mücadelesi veren iki ekibin zorlu karşılaşmasında 90 dakikada eşitlik bozulmadı. 90 dakikanın sonunda 0-0'lık eşitlik değişmeyince maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kazananı penaltılar belirledi.

Penaltı atışlarında Brezilya, Meksika'yı 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Son olimpiyat şampiyonu Brezilya, üst üste ikinci kez zafere ulaşmaknın hesaplarını yapıyor.

Brezilya'nın finaldeki rakibi Japonya - İspanya maçının galibi olacak. Kaybeden taraf ise bronz madalya için Meksika ile karşılaşacak.