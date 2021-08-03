Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!
Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Bordo mavili kulüp Abdülkadir Ömür için yaptığı açıklamada "Sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.
Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR'ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.
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