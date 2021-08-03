Merih Demiral için dev kulüpler sıraya girdi
İtalyan devi Juventus ile ayrılık aşamasında olan milli futbolcumuz Merih Demiral için Atalanta'nın bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu İngiltere Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden Tottenham'ın da gündeminde yer alıyor.
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile İtalyan temsilcisi Atalanta, 23 yaşındaki futbolcu için yarış halinde. Haberde Atalanta'nın 25 milyon euro bonservis teklifi yapmaya hazırlandığı ve bu teklifin bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulacağı belirtildi.
JUVENTUS 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Juventus'tan ayrılması beklenen Merih Demiral için siyah beyazlı kulüp, 35-40 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti. 2019 yılından beri Juventus forması giyen milli futbolcumuz geçtiğimiz sezon toplam 24 maçta forma giydi ve 1 asist üretti.
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