Merih Demiral için dev kulüpler sıraya girdi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile İtalyan temsilcisi Atalanta, 23 yaşındaki futbolcu için yarış halinde. Haberde Atalanta'nın 25 milyon euro bonservis teklifi yapmaya hazırlandığı ve bu teklifin bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulacağı belirtildi.