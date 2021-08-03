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Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da imza krizi! Genç oyuncu Bartuğ Elmaz Sarı Kırmızılıların teklifini bir kez daha reddetti

Galatasaray'da imza krizi! Genç oyuncu Bartuğ Elmaz Sarı Kırmızılıların teklifini bir kez daha reddetti

SPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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Galatasaray'da imza krizi! Genç oyuncu Bartuğ Elmaz Sarı Kırmızılıların teklifini bir kez daha reddetti

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın altyapısında forma giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz bir kez daha sarı-kırmızılı ekibin yeni sözleşme teklifini reddetti. İşte detaylar...

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz sıkıntısı devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek 18 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yeni teklif yaptı.

AYLIK 20 BİN TL
Galatasaray aylık 6 bin TL kazanan Bartuğ Elmaz'a 20 bin TL maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Genç oyuncu rakamı düşük bulduğu için sözleşme teklifini kabul etmedi.

4 FUTBOLCU UZATTI...
Sarı-Kırmızılı takımın genç oyuncularından Berk Balaban, Metehan Baltacı, Işık Kaan Arslan ve Erkan Süer kulübün yeni sözleşme teklifine olumlu dönüş yaparak 3'er yıllık sözleşme uzattılar.

TERİM BARTUĞ'U A TAKIM'A ALMADI!
Fanatik'in haberine göre U19 Takımından sadece Mahmut Keskin'i A Takımla çalışmalara davet eden Fatih Terim sözleşme yenilemeyen genç orta sahayı A Takım idmanlarına çağırmıyor. Herkesin yeni sezonda A Takımda beklediği 18 yaşındaki oyuncu takımdan ayrı çalışmalarını tek başına sürdürüyor.

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