Milli yıldız Merih Demiral Juventus'a veda ediyor! İşte yeni adresi
Son dakika haberi... İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, milli oyuncu Merih Demiral'ın kiralık transferi konusunda Juventus ile anlaşma aşamasına geldi. Söz konusu anlaşma hayata geçerse milli yıldız önümüzdeki yıl Atalanta forması giyecek.
Gian Piero Gasperini yönetiminde İtalya Serie A'da özellikle son 3 sezonda gösterdiği performans ve oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Atalanta, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
İtalyan ekibi, Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero için gelen teklifleri değerlendirmeye alırken 23 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'de oynama isteği sonrası Tottenham ile görüşmelerini sıklaştırdı.
İtalyan basınına göre, Tottenham'ın Arjantinli oyuncu için 50 milyon Euro + 5 milyon Euro başarı bonusu içeren teklifini Atalanta'nın kabul ettiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde İngiliz ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
GASPERINI'NIN LİSTESİNDEKİ İLK İSİM MERİH DEMİRAL
İtalyan ekibi, Cristian Romero'nun Tottenham'a transferi sonrası oluşacak boşluğu ise milli oyuncu Merih Demiral ile doldurmayı planlıyor. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Merih Demiral transferi için ısrarcı olduğu ve milli oyuncuyu takıma kazandırmak için yönetimle görüştüğü öğrenildi.
İtalyan ekibi, milli oyuncu için Juventus'a 5 milyon Euro kiralama bedeli önerirken 25 milyon Euro da satın alma opsiyonu teklif etti. İtalyan basını, önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bulmayı hedefleyen milli oyuncunun da bu transfere sıcak baktığını vurguladı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.
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