Milli yıldız Merih Demiral Juventus'a veda ediyor! İşte yeni adresi

İtalyan ekibi, milli oyuncu için Juventus'a 5 milyon Euro kiralama bedeli önerirken 25 milyon Euro da satın alma opsiyonu teklif etti. İtalyan basını, önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bulmayı hedefleyen milli oyuncunun da bu transfere sıcak baktığını vurguladı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

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