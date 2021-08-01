Fransa Süper Kupası'nın sahibi Buraklı, Yusuflu, Zekili Lille oldu

Burak Yılmaz'ın 11'de, Yusuf Yazıcı'nın da yedek kulübesinde başladığı maçta Lille 44. dakikada 1-0 öne geçti. Burak'ın asistinde Xeka fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-0 Lille'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımın ataklarından gol sesi çıkmayınca kupayı kazanan Lille oldu.