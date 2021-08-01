Son dakika | Milli Atlet Yasmani Copello Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi
Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Atlet Yasmani Copello 400 metre engellide serisini üçüncü bitirerek finale çıktı.
Milli atletimiz Yasmani Copello, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engelli yarı finalini 47.88'lik derecesiyle 3. sırada bitirdi. Yasmani, ilk 2 dışında kalan atletler içinde en iyi dereceyi elden eden 2 atletten biri olduğu için finalde yarışma hakkı kazandı.
Son dakika haberi... Milli atletimiz Yasmani Copello, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engelli yarı finalini 47.88'lik derecesiyle 3. sırada bitirdi.
Yasmani, ilk 2 dışında kalan atletler içinde en iyi dereceyi elden eden 2 atletten biri olduğu için finalde yarışma hakkı kazandı.