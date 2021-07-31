Filenin Sultanları  2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi!

Çin'i 3-0 devirerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na muhteşem bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ve ABD karşısında etkili oyununu sürdürse de rakiplerine mağlup olmuştu.

Filenin Sultanları gruptaki 4. maçına Arjantin karşısında rahat bir galibiyet aldı. Filenin Sultanları, Arjantin karşısında aldığı galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyerek tarih yazdı.

Tokyo Olimpiyatları B Grubu mücadelesini canlı olarak izlemek isteyenler ise TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan izleyebilecek.

TÜRKİYE - ARJANTİN: 3-0

SON MAÇLAR ÖNCESİ B GRUBU PUAN DURUMU

1. Sıra: İtalya, 9 puan

2. Sıra: ABD, 6 puan

3. Sıra: ROC, 5 puan

4. Sıra: Türkiye, 3 puan

5. Sıra: Çin, 1 puan

6. Sıra: Arjantin, 0 puan