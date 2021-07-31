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Fikstür belli oldu! Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2021
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Fikstür belli oldu! Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi...

Süper Lig ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TFF tarafından organize edilen Süper Lig fikstürü, geçtiğimiz günlerde çekildi. Derbi tarihlerinin de belirlendi fikstürde, takımların maç programları da netleşmiş oldu. İşte, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi...

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni sezonda transferler ile dikkat çekecek olan pek çok takım, ligin üst sıralarında yer alabilmenin savaşını verecek. Süper Lig yeni sezon fikstürü geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte, Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig başlangıç tarihi, fikstür çekimi ile netlik kazandı. 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak. Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.

DERBİLER NE ZAMAN OYNANACAK?

Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

SÜPER LİG'İN İLK HAFTASI HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

Giresunspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

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