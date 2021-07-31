Fikstür belli oldu! Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi...

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni sezonda transferler ile dikkat çekecek olan pek çok takım, ligin üst sıralarında yer alabilmenin savaşını verecek. Süper Lig yeni sezon fikstürü geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte, Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig başlangıç tarihi, fikstür çekimi ile netlik kazandı. 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak. Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.