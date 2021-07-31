Milli okçu Mete Gazoz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz, madalyasını törenle aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde mücadele eden Mete, rakiplerini geçerek altın madalyaya ulaştı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'ndaki final karşılaşmasının ardından madalya töreni düzenlendi. Milli okçuya madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener takdim etti.

Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı çalındı ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Mete'nin şampiyon olduğu kategoride gümüş madalyayı İtalyan Mauro Nespoli, bronz madalyayı ise Japon Takaharu Furukawa elde etti.

Madalya töreninin ardından alana giren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli okçuyu tebrik etti.

METE GAZOZ'UN İLK SÖZLERİ

Çok mutluyum öncelikle 2016'da Tokyo'da altın alacağım demiştim. Bu sözü tuttuğum için mutluyum. Ekran başından beni izleyenlere teşekkür ediyorum. Bu duygunun tariif edecek bir şeyi yok.