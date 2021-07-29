Son dakika: Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi

Bordo-mavililer KAP'a yaptığı bildirimde, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Trabzonspor, milli oyuncu Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur"

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Dorukhan, futbola Eskişehirspor'da başladı. Ocak 2015'te profesyonel olan futbolcu, 2014-15 sezonunda zaman zaman kadroya girmesine rağmen, forma şansı bulamadı.