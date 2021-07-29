Sivasspor - Petrocup UEFA Avrupa Ligi maçı | CANLI ANLATIM
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Sivasspor, Petrocub ile karşı karşıya geliyor. Yiğidolar 1-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla sahasında tur biletini almak istiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz...
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Sivasspor, Petrocub'ı konuk ediyor. Temsilcimiz 1-0 kazandığı maçın rövanşında tur biletini almak için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
SİVASSPOR - PETROCUP MAÇI CANLI ANLATIM
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet, Hakan, Fajr, Jorge Felix, Sefa, Pedro Henrique, Kayode
Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Sergiu Platica, Ambros