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Sivasspor - Petrocup UEFA Avrupa Ligi maçı | CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 29.07.2021
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Sivasspor - Petrocup UEFA Avrupa Ligi maçı | CANLI ANLATIM

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Sivasspor, Petrocub ile karşı karşıya geliyor. Yiğidolar 1-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla sahasında tur biletini almak istiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Sivasspor, Petrocub'ı konuk ediyor. Temsilcimiz 1-0 kazandığı maçın rövanşında tur biletini almak için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - PETROCUP MAÇI CANLI ANLATIM

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet, Hakan, Fajr, Jorge Felix, Sefa, Pedro Henrique, Kayode

Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Sergiu Platica, Ambros

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