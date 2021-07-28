Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den PSV maçı sonrası açıklamalar: Hiç pozisyon vermeden gol yedik

GERÇEKLERİ KABUL ETMEK GEREKİR

Tabii ki sonuç olarak kazanmak isteriz, hatta mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar, hem ilk maçta hem burada. Maçın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoluyduk, baskı denedik.

POZİSYON VERMEDEN GOL YEDİK

Bir şeyde daha başarılı olduk, onu da çalışarak bertaraf etmemiz lazım. Hiç pozisyon vermeden gol yedik.