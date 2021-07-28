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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den PSV maçı sonrası açıklamalar: Hiç pozisyon vermeden gol yedik

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Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den PSV maçı sonrası açıklamalar: Hiç pozisyon vermeden gol yedik

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray PSV'ye 2-1 mağlup olup Devler Ligi'ne veda etmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Biz çok gol pozisyonu bulduk mu? Hayır. Baskılı bir oyun oynadık. Sonra da maalesef bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantrasyon eksikliğimiz var. 10 kişi kalınca daha rahat oynadık, gol bulduk ama turla ilgili fazla şansımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim PSV'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

GERÇEKLERİ KABUL ETMEK GEREKİR

Tabii ki sonuç olarak kazanmak isteriz, hatta mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar, hem ilk maçta hem burada. Maçın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoluyduk, baskı denedik.

POZİSYON VERMEDEN GOL YEDİK

Bir şeyde daha başarılı olduk, onu da çalışarak bertaraf etmemiz lazım. Hiç pozisyon vermeden gol yedik.

10 KİŞİ SONRASI RAHAT OYNADIK

Biz çok gol pozisyonu bulduk mu? Hayır. Baskılı bir oyun oynadık. Sonra da maalesef bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantrasyon eksikliğimiz var. 10 kişi kalınca daha rahat oynadık, gol bulduk ama turla ilgili fazla şansımız yoktu.

KRİTİK TARİH 7 EYLÜL

Her maç bizim için özellikle 7 Eylül'e kadar hem bazı oyuncular için karar vereceğimiz zaman dilimi, hem de yeni arkadaşlarımızın adaptasyonuyla iyi futbol oynayan takım haline geleceğimizi düşünüyorum.

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