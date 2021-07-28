Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan flaş transfer açıklaması! 2 isim daha...

Hazırlık maçlarında olumlu ve olumsuz taraflarını gördüklerinin altını çizen Avcı, "Buna göre organizasyonlarımızı yapacağız. Dünyada da bizde de savunmada ve hücumda beraber oynayabilen bir takım oluşturmak önemli. Gidişat son derece olumlu, eksiklerimiz var bu çok normal çünkü 1 aydır çalışıyoruz. Hızla bunu daha iyi hale getireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman yarış vardır." sözlerini kullanan deneyimli teknik adam şöyle konuştu:

"Tempolu, coşkulu oyunun yanına akıllı oyunu da sokmak istiyoruz. Şu an itibarıyla yöneticilerimiz, başkanımız, scout ekibimiz olsun uyumlu bir şekilde. Şunu söylüyorlar, 'Trabzonspor tarihinde bu kadar erken organizasyon olmadı' diyorlar. Başlangıçlar önemlidir ama futbol dalgalı bir oyundur. Bunun içinde zaman zaman dalgalanmalar olacak. Taraftarlarımızdan sabırlı, destek veren durumun oluşmasını istiyorum. Üst üste kazansak da bu olumlu desteği istiyoruz. Arada dalgalanmalar da olsa istiyoruz. Tabii ki Trabzon'un olduğu yerde hedef zirvedir. Bunu için en iyi şekilde adım atacağımızı düşünüyorum."

Abdullah Avcı, takımda ayrılacağı yönünde iddialar bulunan Ekuban'ın durumuyla ilgili gelen bir soruya ise "Ekuban neşesi yüksek, yüzde yüz antrenman yapıyor. Bana gelen gitmesi ve kendisi ile ilgili en ufak bir şey yok. İkinci kamp döneminde izin verdik. Hem sağlığı, hem de vergi sorunuyla ilgili" yanıtını verdi.