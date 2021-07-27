Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den taraftara transfer müjdesi: Müjdeler tabii ki olacak

Avcılar Beşiktaşlılar Derneği'nin organize ettiği şampiyonluk kutlamasına katılan Çebi, organizasyon öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Transfer, imzalar atılmadan bir yöneticinin, başkanın cevap verebileceği bir konu değil. Bu tür şeyler kulübe, futbolcuya, Beşiktaş'a zarar veriyor. İmzalar atıldığı gün deklare ediliyor. Bunun dışında yöneticilerimiz de biz de bilgi veremeyiz. Transfer müjdeleri tabii ki olacak ama ben ne isim veririm ne tarih veririm. Bir şey söyleyemem." diye konuştu.