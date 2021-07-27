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Beşiktaş - Başakşehir maçı | CANLI SKOR

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Giriş Tarihi: 27.07.2021
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Beşiktaş - Başakşehir maçı | CANLI SKOR

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Başahşehir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibini ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Başahşehir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

19.00'da başlayan mücadelenin canlı skor takibini ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR
Beşiktaş: 0

Başakşehir: 0

İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, N'Koudou, Güven

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Zulj, Visca, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen

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