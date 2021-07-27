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Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın izleme yolları...

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Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın izleme yolları...

Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı naklen takip etmek isteyen Beşiktaşlı taraftarlar, Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı hangi kanalda, sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın izleme yolları...

Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın izleme yolları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren son şampiyon Beşiktaş , ilk hazırlık maçını Başakşehir ile oynuyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki oynanan Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı bu akşam saat 19.00'da başladı. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Kulüpten yapılan açıklamada karşılaşmanın basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti. İlk maçını Başakşehir ile yapacak olan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.

Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ XI: Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, N'Koudou, Güven

BAŞAKŞEHİR XI: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Zulj, Visca, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen

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