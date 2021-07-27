Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın izleme yolları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren son şampiyon Beşiktaş , ilk hazırlık maçını Başakşehir ile oynuyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki oynanan Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı bu akşam saat 19.00'da başladı. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Kulüpten yapılan açıklamada karşılaşmanın basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.