Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey İstanbul'a geldi

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Üst üste bombaları patlatan sarı kırmızılıların yeni transferi Sacha Boey İstanbul'a geldi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Sacha Boey, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Galatasaray'a bağlayacak imzayı atacak. Geçen sezonu Dijon'da kiralık geçiren Sacha Boey, 26 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.