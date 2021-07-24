Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau'nun sözleşmesindeki 25 milyon Euro detayı dikkat çekti

Son dakika transer gelişmesi... Galatasaray, Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO



Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır."