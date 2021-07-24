Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı A Spor CANLI izle
2020-21 sezonunda Abdullah Avcı'nın takım başına geçmesiyle birlikte başarılı bir grafik çizen Trabzonspor'da bu sezon hedef şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda 2021-2022 sezonu öncesi kadrosunu güçlendiren bordo-mavili ekip, Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayan maçı A Spor'dan CANLI yayınlanıyor. Yeni transfererin taraftarların karşısına çıkacağı bu mücaceleyi futbolseverler ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilirler.
SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor-Başakşehir ile karşılaşıyor. Maç A Spor ekranında canlı yayınlanıyor.
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fade Koita gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, 3. hazırlık maçını 2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir'e karşı yapıyor.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, A. Ömür, Yunus Mallı
Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan, Tolga, Zulj, Berkay, Visca, Deniz, Muhammet.
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI A SPOR CANLI İZLE
YENİ TRANSFERLER TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKIYOR
Abullah Avcı yönetimdeki Trabzonspor bu sezon kadrosunu Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Fade Koita ve İsmail Köybaşı gibi isimlerle güçlendirirken, Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir ise Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Lucas Lima, Sener Özbayraklı, Peter Zulj gibi isimleri kadrosuna kattı.