Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı A Spor CANLI izle

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor-Başakşehir ile karşılaşıyor. Maç A Spor ekranında canlı yayınlanıyor.

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fade Koita gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, 3. hazırlık maçını 2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir'e karşı yapıyor.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, A. Ömür, Yunus Mallı



Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan, Tolga, Zulj, Berkay, Visca, Deniz, Muhammet.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI A SPOR CANLI İZLE

YENİ TRANSFERLER TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKIYOR

Abullah Avcı yönetimdeki Trabzonspor bu sezon kadrosunu Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Fade Koita ve İsmail Köybaşı gibi isimlerle güçlendirirken, Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir ise Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Lucas Lima, Sener Özbayraklı, Peter Zulj gibi isimleri kadrosuna kattı.