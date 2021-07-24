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Artistik cimnastik elemelerinde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak finale çıktı

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 24.07.2021 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
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Artistik cimnastik elemelerinde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak finale çıktı

Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde artistik cimnastikte mücadele eden Türk sporcular Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak finale yükselme başarısı gösterdi.

Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnifte, Adem Asil halka, atlama masası ve genel tasnifte, Ferhat Arıcan paralel barda, İbrahim Çolak ise halkada, finale yükselme başarısı gösterdi.

Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında mücadele edecek.

Adem Asil 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde madalya mücadelesi verecek.

Ferhat Arıcan, 3 Ağustos'ta paralel aletinde yarışacak.

İbrahim Çolak ise 2 Ağustos'ta halka aletinde, final için performansını sergileyecek.

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