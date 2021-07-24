Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için olimpiyattan çekildi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda son 64 turda Suudi Arabistanlı Muhammed Abdalrasool ile 26 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelmesi beklenen Cezayirli judocu Fethi Nourine, aynı kilodaki İsrailli rakibiyle olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı aldı.



Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.

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