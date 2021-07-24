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Beşiktaş'ta 5 ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

SPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2021
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Beşiktaş'ta 5 ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Son dakika spor haberleri... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Takıma yapılacak takviyelerle birlikte ayrılacak isimler de belirleniyor. Teknik patron Sergen Yalçın'ın raporuna göre 5 isimle yollar ayrılıyor. Kara Kartal'da Lens, Güven Yalçın Ljajic, Douglas ve Umut Nayir'le yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da sürüyor.

Siyah beyazlılar Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Salih Uçan'ı kadrosuna katarken Rosier ve Ghezzal'da ise geri sayıma geçmişti.

Kartal'da gelen isimlerden çok gidecek isimler de merak konusuydu.

Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın 5 ismi gözden çıkardı. Lens, Güven Yalçın, Ljajic, Douglas ve Umut Nayir'e teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.

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