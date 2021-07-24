Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, Kolombiya’dan Andrea Vargas Ramirez'i 31-30 yenerek yarı finale yükseldi..
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Vargas Ramirez ile karşılaştı.
Rakibini 31-30 yenen Rukiye adını yarı finale yazdırdı.
BAKAN KASAPOĞLU YALNIZ BIRAKMADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rukiye Yıldırım'ı desteklemek için Makuhari Messe Spor Salonu'na geldi.
Kasapoğlu, rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıkan Rukiye'ye destek verdi.