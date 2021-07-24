24 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde

Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde

SPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2021
ABONE OL
Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, Kolombiya’dan Andrea Vargas Ramirez'i 31-30 yenerek yarı finale yükseldi..

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Vargas Ramirez ile karşılaştı.

Rakibini 31-30 yenen Rukiye adını yarı finale yazdırdı.

BAKAN KASAPOĞLU YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rukiye Yıldırım'ı desteklemek için Makuhari Messe Spor Salonu'na geldi.

Kasapoğlu, rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıkan Rukiye'ye destek verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA